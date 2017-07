Gundam Versus: annunciata una Open Beta e i bonus pre-order

Nella giornata odierna,ha annunciato l'arrivo di una Open Beta per, titolo già disponibile in Giappone e atteso in Occidente il 29 settembre 2017.

Al momento, questo è tutto ciò che sappiamo sulla Beta, in quanto la compagnia nipponica non ha fornito ulteriori dettagli. Non siamo quindi in grado di sapere se la fase di test sarà disponibile in Nord America e/o in Europa, né conosciamo le date in cui essa si svolgerà.

In aggiunta, sono stati annunciati i bonus pre-order del gioco, che in questo caso consistono nelle mobile suit BN-876 ß Hot Scramble Gundam, ASW-G-08 Gundam Barbatos Lupus e GN-005 Gundam Virtue. Trovate un'immagine di presentazione in calce all'articolo.

Gundam Versus è disponibile in Giappone su PS4, mentre arriverà in Europa il prossimo 29 settembre.