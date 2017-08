Gundam Versus: Beta dal 2 al 4 settembre in Asia, nessuna conferma per l'Europa

ha annunciato l'Open Beta diper il mercato asiatico: la fase di test in Asia partirà il 2 settembre e terminerà il 4 dello stesso mese, il preload sarà disponibile dal 29 agosto.

Il publisher specifica come il test sia aperto a tutti e non solo agli abbonati PlayStation Plus, durante l'Open Beta sarà possibile accedere alle modalità Player Match, Casual Match, Ultimate Battle, Trial Battle, Free Battle e Tutorial.

Gundam Versus è già disponibile in Giappone e uscirà il 29 settembre in Europa, Nord America e Sudest Asiatico (Singapore, Malesia, Tailandia, Filippine e Indonesia), al momento non ci sono dettagli riguardo la fase Beta per il mercato occidentale.