Gundam Versus: nuovo gameplay trailer ed immagini

Nella giornata odierna,ha pubblicato un nuovo trailer di, titolo già disponibile in Giappone e atteso il 29 settembre 2017 in Europa come esclusiva PlayStation 4.

Il filmato, che potete visionare in testata, ci mette in mostra diversi dei mobile suit facenti parte del franchise, a partire da Gundam Barbatos Lupus e Gundam Vaci, arrivati in Giappone proprio oggi, passando per YG-111 Gundam G-Self Perfect Pack, atteso in terra orientale il 10 agosto.

A completare il quadro, abbiamo una nuova galleria di immagini raffiguranti X-80PR Pale Rider (disponibile in Giappone dal 24 agosto), NRX-055 Baund Doc, ASW-G-11 Gundam Gusion Rebake, e GAT-X105+AQM/E-YM1 Perfect Strike Gundam (disponibili in Giappone dal 31 agosto).

Gundam Versus arriverà in Europa su PlayStation 4 il prossimo 29 settembre.