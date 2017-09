Gundam Versus è ora disponibile su PS4: ecco il trailer di lancio

è disponibile a partire da oggi su: per celebrare l'uscita del gioco,ha pubblicato un nuovo trailer di lancio. Il video permette di dare un'occhiata ad alcune scene di gameplay tratte dal gioco: lo trovate in cima alla notizia.

Nel gioco, sarà possibile pilotare i leggendari Mobile Suit, ciascuno equipaggiato con i propri sistemi d’arma, che i giocatori dovranno imparare a usare e padroneggiare. Ogni Mobile Suit include anche alcune opzioni di movimento migliorate, che consentiranno di pianificare strategie avanzate per evitare gli avversari e superarli in astuzia, in battaglie online esplosive due contro due e tre contro tre.

Insieme al lancio del gioco, sono state annunciate alcune novità molto interessanti:

DLC : a partire da oggi è possibile acquistare 5 ulteriori Mobile Suit: G-Self (perfect Pack), Baund Doc, Pale Rider, Perfect Strike Gundam e Gundam Gusion Rebake.

: a partire da oggi è possibile acquistare 5 ulteriori Mobile Suit: G-Self (perfect Pack), Baund Doc, Pale Rider, Perfect Strike Gundam e Gundam Gusion Rebake. Programma fedeltà di Bandai Namco: include 3 Mobile Suit esclusivi: Hot Scramble, Barbatos Lupus e Gundam Virtue. Due di questi saranno acquistabili anche successivamente, mentre uno sarà in esclusiva per il programma fedeltà. Per non lasciarsi sfuggire opportunità, basta connettersi seguente pagina, iscriversi al programma fedeltà e richiedere il codice entro la fine del 2017.

Per saperne di più sul gioco, sulle nostre pagine potete vedere un filmato che illustra tutti i dettagli delle modalità single player e multiplayer di Gundam Versus. Ricordiamo che il titolo è disponibile a partire da oggi su PlayStation 4.