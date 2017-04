Gundam Versus per PS4 arriverà in Europa entro fine anno

annuncia chesarà disponibile in tutta Europa entro l’autunno su PlayStation 4 e si baserà sulle più famose serie di Gundam, uno dei titoli d'animazione Mecha più famosi e apprezzati di sempre.

Gundam Versus, la serie che vede i famosi robot giganti scontrarsi in incredibili combattimenti, viene completamente rivisitata per approdare su PlayStation 4. Lotta in intensi combattimenti online 2 contro 2 o 3 contro 3 in questo nuovissimo titolo sviluppato in esclusiva per PlayStation 4. Ciascuna Mobile Suit giocabile sarà dotata di un proprio sistema di armi da apprendere e dominare, oltre a nuove opzioni di mobilità che consentono di adottare strategie avanzate per eludere e superare in astuzia i nemici.



In battaglia, i giocatori potranno cimentarsi in rapidi combattimenti ravvicinati scegliendo fra un’ampia selezione di modalità di gioco offline e online. Nuove azioni rapide consentono di scegliere fra un ventaglio più ampio di opzioni di gioco tecniche e strategiche. Chiedi l’intervento delle unità Striker per supportarti nella furia della battaglia. Scegli fra due diversi Burst System: Blaze Gear e Lightning Gear, ciascuno con esclusive caratteristiche di combattimento che migliorano gli scontri ravvicinati, il raggio di aggancio del bersaglio e altro ancora! Inoltre, i giocatori potranno sconfiggere il miglior giocatore sulla Terra grazie al sistema di Matchmaking online ora distribuito su server mondiali.

A partire da oggi, tutti gli appassionati potranno esprimere la loro opinione sulla copertina frontale votando la loro grafica preferita fra 4 esclusive illustrazioni per Gundam Versus. La grafica che riceverà il maggior numero di voti, sarà utilizzata come copertina del gioco.