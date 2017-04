Tramite le pagine di Famitsu,ha annunciato cheper PlayStation 4 sarà disponibile in Giappone dal 6 luglio in edizione Standard e nell'esclusiva Premium G Sound Edition. Le prime copie del gioco conterranno un codice per scaricare il personaggio Hot Scramble Gundam.

Tra i Mobile Suit utilizzabili troviamo Kimaris Trooper, Psycho Zaku, Qubeley, Nemo, Turn X, Blitz Gundam e Gundam Throne Eins. Il publisher ha inoltre confermato che un nuovo trailer verrà pubblicato più tardi nel corso della giornata odierna.

Gundam Versus sarà pubblicato non solo in Giappone ma anche in Asia in versione tradotta con sottotitoli in lingua inglese, nessuna conferma invece per quanto riguarda l'eventualmente disponibilità in Europa e Nord America.