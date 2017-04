Nuovo gameplay trailer per Gundam Versus

Nella giornata di oggiha pubblicato sul proprio canale Youtube un nuovo gameplay trailer di, gioco d'azione multiplayer dedicato al celebre robot giapponese.

Nel filmato in apertura, della durata di circa cinque minuti, ci vengono mostrate alcune delle meccaniche di gioco. Il titolo sarà caratterizzato da un gameplay frenetico e supporterà fino a quattro giocatori. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che Gundam Versus sarà disponibile nella terra del Sol Levante a partire dal 6 luglio, esclusivamente su Playstation 4. Per il momento non si hanno notizie riguardo un ipotetico lancio occidentale, dunque non resta altro che attendere eventuali annunci da parte del publisher.