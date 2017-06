ha pubblicato un lungo trailer didella durata di 15 minuti che presenta dettagliatamente tutti i 90 robot presenti nel gioco, tratti dalle varie serie dedicate a Gundam.

Gundam Versus è attualmente disponibile in versione di prova in Giappone, il gioco uscirà ufficialmente il 6 luglio su PlayStation 4 in Oriente e arriverà in Occidente durante l'autunno, sebbene il publisher non abbia ancora rivelato la data di lancio per Europa e Nord America. Recentemente, Bandai Namco ha lanciato un contest (ora terminato) per permettere ai giocatori di scegliere la cover delle versioni PAL e NTSC di Gundam Versus.