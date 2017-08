ha annunciato, una nuova esperienza "Cinematic Action Shooting" basato sull'omonimo titolo sviluppato dae pubblicato su PlayStation 2 nel 2002.

Gungrave VR sarà disponibile durante l'autunno in Giappone su PlayStation VR e in seguito arriverà su Oculus Rift e HTC Vive. Al momento non ci sono dettagli sulla storia e sul gameplay, gli sviluppatori però fanno sapere che non snatureranno il concept dell'originale, cercando al tempo stesso di aggiornare il gameplay agli standard odierni, sfruttando le potenzialità della Realtà Virtuale.