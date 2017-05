Gwent: CD Projekt RED regala The Witcher 2 ai partecipanti della closed beta

Gwent: The Witcher Card Game, gioco di carte dedicato all'universo dello strigo, ha riservato una gradita sorpresa a tutti i partecipanti della closed beta. Come segnalato da diversi utenti, infatti, CD Projekt RED sta premiando i tester con una copia gratuita di The Witcher 2: Assassins of Kings.

Il titolo può essere riscattato dallo store di GOG, e da l'opportunità ai fan di vecchia data, o chi ha solo giocato al terzo capitolo della saga videoludica, di fare un salto indietro nel tempo. Se avete partecipato alla closed beta di Gwent: The Witcher Card Game controllate la vostra casella di posta, dove potreste ricevere il messaggio che vi permetterà di riscattare The Witcher 2: Assassins of Kings e di aggiungerlo alla vostra libreria GOG.

La beta pubblica del gioco di carte di The Witcher inizierà invece il 24 maggio 2017 su PC, Xbox One e PlayStation 4.