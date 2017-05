Gwent: svelato il regolamento di tornei e partite competitive

Si sta svolgendo in queste ore il, primo torneo del gioco di carte, con un montepremi di 100,000 dollari. Per l'occasione, gli sviluppatori hanno diffuso i regolarmente dei tornei e delle partite competitive.

Scopriamo così che durante le manifestazioni ufficiali e nei tornei competitivi organizzati dalla community i giocatori dovranno creare quattro diversi deck, ognuno basato su una diversa fazione. Una volta effettuata la scelta, ciascun giocatore eliminerà un deck casuale dell'avversario, lasciandone solamente tre disponibili per il match.

Le sfide di qualificazioni si svolgono al meglio delle cinque vittorie mentre le fasi finali vedranno gli otto migliori giocatori sfidarsi in una partita a eliminazione diretta. Ricordiamo che Gwent The Witcher Card Game è attualmente disponibile in Closed Beta, maggiori dettagli sulla beta pubblica verranno diffusi la prossima settimana.