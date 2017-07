Gwent The Witcher Card Game: annunciato il torneo della Gamescom 2017

Quest'oggi, lo studio polaccoha annunciato che durante laterrà un torneo di. I presenti alla fiera di Colonia potranno inoltre vedere di persona i nuovi contenuti che il team ha in programma per il suo gioco di carte divenuto popolare grazie a

Degli otto partecipanti al torneo che mette in palio 25.000 $, sette verranno scelti in base al grado raggiunto entro il primo agosto alle 13:00, mentre l'ottavo verrà selezionato attraverso delle qualifiche che si terranno al booth di CD Projekt Red il giorno 24 agosto. A detta dello studio di sviluppo, il torneo è parte di un più vasto concetto di eSport per il suo gioco di carte, e maggiori dettagli saranno rivelati direttamente nel corso dell'evento.

Per effettuare l'iscrizione e avere tutti i dettagli, vi rimandiamo a questo collegamento. Gwent: The Witcher Card Game è al momento in fase open-beta su PC, Xbox One e PlayStation 4.