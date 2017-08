Gwent The Witcher Card Game avrà una campagna single player

ha annunciato alla Gamescom cheavrà una campagna single player. Lo Story Mode si intitolerà "" e sarà diviso in vari episodi, i quali saranno pubblicati con cadenza regolare dopo il lancio.

Thronebreaker narrerà la storia di Meve, Regina dei due Regni Settentrionali impegnata a cacciare gli invasori dalle sue terre. La campagna sarà strutturata con missioni e battaglie da vincere a colpi di strategia, inoltre saranno presenti anche elementi aggiuntivi come il crafting e la raccolta di materiali.

La campagna single player debutterà in Gwent The Witcher Card Game entro la fine dell'anno, gli sviluppatori hanno pubblicato un teaser trailer del progetto, al momento però non sono stati diffusi ulteriori dettagli.