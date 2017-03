Gwent The Witcher Card Game: la beta tecnica partirà il 31 marzo su PS4

ha annunciato che la beta tecnica disi terrà dal 31 marzo al 3 aprile. A partire dalle 19:00 (ora italiana) di domani sarà possibile scaricare il client dal PlayStation Store e giocare liberamente per tutto il weekend, fino alle 09:00 di lunedì 3 aprile.

La fase di test sarà attiva in Europa e negli Stati Uniti, i giocatori potranno creare i propri deck e sfidare online gli altri partecipanti, gli sviluppatori ricordano che si tratta di una beta tecnica e per questo durante il gioco potrebbero presentarsi problemi tecnici inattesi, ogni feedback in merito è assolutamente gradito.

Il client di Gwent The Witcher Card Game pesa 3 GB, l'interfaccia sarà tradotta in varie lingue tra cui inglese, francese, tedesco, russo, spagnolo, portoghese, italiano e polacco. L'abbonamento a PlayStation Plus non è necessario per partecipare alla beta tecnica di Gwent per PlayStation 4.