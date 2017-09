Gwent The Witcher Card Game: CD Projekt Red soddisfatta dell'andamento su PS4

Sebbenenon sia ancora uscito dalla fase di test, il team disi è già detto soddisfatto della ricezione commerciale ottenuta su, piattaforma sulla quale il gioco di carte è disponibile in forma di beta dal 31 marzo scorso.

L'annuncio è stato dato dal presidente e CEO dello studio di sviluppo, Adam Kiciński, durante una presentazione con i soci azionisti. Interrogato sulla quantità di giocatori attivi per ogni piattaforma, il CEO non ha diffuso cifre specifiche, ma si è limitato a esprimere soddisfazione per l'affluenza ottenuta su console PlayStation 4. In aggiunta, il gioco sta avendo successo anche in territorio giapponese dove, per quanto riguarda le home console di ultima generazione, PlayStation 4 domina incontrastata.

Gwent: The Witcher Card Game è attualmente disponibile in beta pubblica su PC, PlayStation 4 e Xbox One.