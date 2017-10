Gwent: The Witcher Card Game entra nel programma Xbox Play Anywhere

Come annunciato nelle scorse ore daentra a far parte del programmadi, e diventa perciò disponibile anche sul Windows Store nella sua versione per PC.

Il servizio Xbox Play Anywhere consente agli utenti di mantenere attivi i progressi raggiunti e gli oggetti ottenuti in Gwent: The Witcher Card Game sia che si giochi su Xbox One, sia che lo si faccia su PC. Ricordiamo inoltre che il gioco include anche il cross-play tra le due piattaforme, nonché tra i giocatori PC e quelli PlayStation 4.

Gwent: The Witcher Card Game si trova attualmente in beta pubblica su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Al momento, CD Projekt non ha ancora annunciato quando il gioco di carte uscirà dalla sua fase di test.