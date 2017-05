Gwent The Witcher Card Game: l'Open Beta parte il 24 maggio su PC e console

Come annunciato poco fa da, una Open Beta disi terrà a partire dal prossimo 24 maggio su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Il test pubblico annullerà i mazzi di carte e qualunque altro tipo di progresso ottenuti dai giocatori nelle fasi di Closed Beta. Tuttavia, gli utenti che hanno provato il gioco nei test a numero chiuso, otterranno i seguenti bonus:

Tutte le carte Keg acquistate con soldi reali

A partire dal livello 5, 2 carte Keg ogni cinque livelli raggiunti

2 carte Keg per ogni rank

Tutti i premi end-season

Tutti gli oggetti donati gratuitamente da CD Projekt

"La Beta pubblica rappresenta il passo successivo per il processo di sviluppo, e saremmo onorati di continuare accanto a quelli che sono stati con noi finora", il commento della compagnia polacca. "Per tanti si tratta anche di una buona occasione per provare il gioco per la prima volta, e non vediamo l'ora di migliorare ulteriormente il gioco grazie al loro aiuto".

Una data di pubblicazione di Gwent: The Witcher Card Game non è ancora stata diffusa. Nella giornata di ieri, tuttavia, è stato svelato il regolamento di tornei e partite competitive.