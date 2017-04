Gwent The Witcher Card Game potrebbe arrivare su smartphone e tablet

è stato annunciato al momento solo su PC, PS4 e Xbox One, tuttavia sembra chestia pensando al lancio su altre piattaforme e in particolar modo su dispositivi mobile come smartphone e tablet.

Sebbene non ci sia ancora nulla di certo, la società ha pubblicato di recente un nuovo annuncio di lavoro per la ricerca di sviluppatori iOS, Android e Windows Phone con esperienza nello sviluppo di giochi di carte e da tavolo, descrizione che farebbe pensare proprio ad un porting mobile di Gwent.

Del resto, Gwent The Witcher Card Game sembra essere particolarmente adatto per essere giocato su smartphone e tablet, così come i suoi "rivali" Hearthstone e The Elder Scrolls Legends, già disponibili su iPad. Restiamo in attesa di eventuali annunci in merito.