H1Z1: il 2018 segnerà la nascita della H1Z1 Pro League

Il genere, oramai è molto in voga e sta riscuotendo un successo senza precedenti nel panorama videoludico. Merito dell'immensa popolarità di, senza dubbio, ma ci sono altri competitor che ora si stanno affacciando sempre più sulla scena eSport.

Tra i titoli appartenenti a questo particolare sotto-genere, ve n'è uno che è in procinto di entrare a gamba tesa nel circuito competitivo nel 2018 con una propria Pro League.

Lo sviluppatore di H1Z1 Daybreak Games ha stretto una partneship strategica con Twin Galaxies per far nascere la Lega Pro di H1Z1. Il campionato metterà in palio per le squadre partecipanti oltre 50.000 dollari. Un totale di 15 squadre si daranno battaglia in un torneo, suddiviso in due divisioni, di circa 10 settimane che si concluderà con un campionato del mondo verso la fine del 2018.

La scelta di far nascere la Pro League si fonda sulla risposta positiva agli eventi organizzati da Daybreak Games nel corso del 2017. La politica organizzativa della Lega consentirà a Twin Galaxies di "concentrarsi sulle strutture organizzative, sugli incentivi per le squadre e i giocatori (con la contestuale stesura di un codice uniforme di diritti e doveri) e sulla semplificazione del reclutamento per i giocatori in tutto il mondo ", ha affermato il general manager della H1Z1 Pro League Stratton Sclavos durante un meeting tenutosi lo scorso 9 ottobre.

Inoltre, la Pro League di H1Z1 si concentrerà sulla creazione di contenuti originali per tutta la stagione. "La Pro League è gestita principalmente per i giocatori e gli spettatori, e non è solo una pura operazione di marketing", ha aggiunto Sclavos. "È una grande opportunità per i giocatori e le squadre di ".

Attualmente non è ancora stata decisa la piattaforma con cui i fan potranno assistere ai match, in quanto Daybreak e Twilight sono ancora in trattativa non solo con più piattaforme di streaming, ma anche con alcuni canali tradizionali. Al momento, la Lega Pro di H1Z1 non ha ancora una finestra di debutto, ma il developer prevede di partire all'inizio del 2018.