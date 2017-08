Hackerati i profili Twitter e Facebook di PlayStation, rubati dati dal PSN?

Nella notte, il gruppoha preso possesso dei profili Twitter e Facebook di PlayStation, pubblicando una serie di messaggi in cui il team afferma di essere riuscito a entrare nel database del, sebbene quest'ultima affermazione sia ancora da verificare.

Sony, dal canto suo, ha cancellato immediatamente i messaggi pubblicati da OurMine ed ha ripreso controllo dei propri canali social, senza però diramare alcun comunicato a riguardo. Il gruppo ha fatto sapere di non voler distribuire i dati di cui è entrato in possesso, al momento però non è chiaro se OurMine possieda effettivamente dati sensibili oppure no, in realtà la mancata comunicazione di Sony a riguardo farebbe propendere per la seconda ipotesi.

In ogni caso, per sicurezza, consigliamo di cambiare immediatamente le proprie credenziali di accesso al PlayStation Network e ad eventuali servizi collegati. OurMine è lo stesso gruppo che il 16 agosto è entrato in possesso dei profili social di Game of Thrones e HBO, in passato il team si è reso responsabile di violazioni ai profili di Jimmy Wales, Jack Dorsey e Mark Zuckerberg.

Restiamo in attesa di eventuali chiarimenti da parte di Sony Corporation riguardo possibili fughe di dati personali dal PlayStation Network.