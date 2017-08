Hajime Tabata anticipa l'arrivo di Final Fantasy XV su Nintendo Switch?

Proprio pochi giorni fa,ha annunciato che, già disponibile su PS4 e Xbox One, arriverà anche su PC nel corso del 2018 nella sua Windows Edition . Sembrerebbe però che i piani della compagnia nipponica non siano ancora giunti a termine, stando a quanto ha lasciato trasparire oggi il director del gioco, Hajime Tabata.

Prendendo parte ad un livestreaming su Twitch, Tabata, pur specificando di non poter diffondere dettagli precisi al momento, ha dichiarato che Square-Enix continuerà anche in futuro a cercare nuovi sbocchi per il suo franchise. Nello specifico, il director ha confermato che "c'è un'altra certa console a cui potreste riuscire a pensare, il cui nome si avvicina un po' a quello di "Twitch".

Un indizio abbastanza chiaro, quello lasciato da Hajime Tabata, che ci porta immediatamente a pensare che Final Fantasy XV potrà arrivare anche su Nintendo Switch.

Nonostante questo, vi invitiamo comunque ad attendere un eventuale annuncio ufficiale da parte di Square-Enix. Vi piacerebbe vedere Final Fantasy XV sull'ibrida di Nintendo?