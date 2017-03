Hajime Tabata: Final Fantasy XV non è un gioco incompleto

è stato intervistato recentemente da USGamer e in questa occasione ha risposto a una delle critiche più frequenti relative a: il gioco è uscito incompleto e il team sta aggiungendo le parti mancanti con i DLC? Ecco la risposta di Tabata.

Il producer sembra avere le idee molto chiare a riguardo, come si evince da questo breve estratto dell'intervista: "Non penso che i giocatori abbiano tra le mani una versione incompleta di Final Fantasy XV e no, non stiamo tappando i buchi con i DLC. Abbiamo già pubblicato il gioco completo e ovviamente e adesso stiamo lavorando per migliorare l'esperienza complessiva e proporre stili di gioco diversi. Nel goco principale ci siamo concentrati su Noctis e sulla sua storia, con i contenuti aggiuntivi possiamo invece spostare i riflettori su tutti gli altri personaggi. Tuttavia Final Fantasy XV è il gioco di Noctis e la sua avventura è sicuramente completa, i DLC si concentreranno sugli altri eroi."

Ricordiamo che oggi, Square-Enix ha pubblicato l'aggiornamento di marzo che include nuove migliorie per il Capitolo 13, domani invece vedrà la luce il DLC Episode Gladio.