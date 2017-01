Hajime Tabata: gli aggiornamenti non cambieranno la natura di Final Fantasy XV

Diverse settimane faaveva parlato di un piano di aggiornamenti gratuiti pervolti a migliorare non solo il gameplay, ma anche ad arricchire la trama con nuove cutscene. Le reazioni del pubblico all'annuncio sono state contrastanti, e di recente il direttore ha avuto modo di chiarire alcuni aspetti.

In un'intervista concessa a USGamer, Hajime Tabata ha voluto rispondere a quelle che sono le maggiori perplessità dei giocatori in merito. "La ragione per la quale l'annuncio ha generato dibattito, probabilmente è perché vogliamo continuare ad aggiornare un gioco single-player", ha dichiarato. "Questo modello non è ancora molto affermato. I fan abituati a giocare ai tradizionali Final Fantasy potrebbero sentirsi a disagio con questa iniziativa così insolita. Personalmente, ritengo che il nostro approccio ad aggiornare titoli single-player, potrebbe in futuro stabilire una nuova tendenza".

Tabata ha poi chiarito la diversa natura dei contenuti scaricabili in arrivo per Final Fantasy XV.



"Gli aggiornamenti e i DLC devono essere considerati come due tipi di contenuti separati. Gli aggiornamenti miglioreranno il gioco e saranno gratuiti, mentre i DLC offriranno nuovi modi per divertirsi con esso e saranno a pagamento. Il team di sviluppo ha lavorato a ritmo incessante per terminare lo sviluppo di FFXV e sin dall'inizio, la nostra intenzione era quella di continuare ad aggiornare il gioco dopo il lancio, in modo da arricchire ancora di più l'esperienza di gameplay. Volevamo fare in modo che i giocatori potessero fruire del gioco per molto tempo. I piani per gli aggiornamenti annunciati a fine anno includono sia progetti decisi in precedenza, sia quelli derivati dal feedback degli utenti".



Infine, al direttore sono state chieste informazioni in merito al controverso capitolo 13 del gioco, che il pubblico ha trovato confusionario e penalizzato dallo sviluppo tormentato di Final Fantasy XV. "La direzione del capitolo 13 è stata una decisione unanime presa dal team di sviluppo. Detto questo, lo stress che il giocatore subisce durante lo svolgimento di quel frangente si è rivelato essere maggiore di quanto ci aspettavamo. Siamo convinti che migliorare quella sezione possa rendere più godibile anche l'esperienza di gameplay", ha spiegato Tabata, specificando che però le modifiche che verranno effettuati non cambieranno la visione generale del team di sviluppo. "Non abbiamo intenzione di renderlo completamente diverso. Vogliamo offrire miglioramenti nell'esperienza di gioco per tutti coloro che hanno acquistato e giocato FFXV, non ci limiteremo solo al capitolo 13. Il nostro obbiettivo principale è quello di alleggerire lo stress subito dal giocatore e aggiungere collegamenti tra gli eventi che rendano la storia più facile da comprendere", ha specificato, chiedendo infine al pubblico un po' di pazienza in attesa dei prossimi annunci.