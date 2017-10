Hajime Tabata lavorerebbe ad un Final Fantasy VII-2

Nel corso di una recente intervista concessa ai microfoni di GameRevolution , Hajime Tabata ha affrontato l'argomento, la cui direzione ricordiamo essere nelle mani di Tetsuya Nomura.

Pur essendo il remake di uno dei Final Fantasy più amati in assoluto dai fan, Tabata declinerebbe l'opportunità di partecipare allo sviluppo del gioco: "No, non lo farei. È qualcosa che non potrei fare, tutto qui. Si tratta di un gioco così tanto speciale che penso di non poterlo rifare. Ci sono così tanti fan là fuori, e non penso di poterli soddisfare tutti, al 100%".

Come sappiamo, però, Tabata ha già messo mano al mondo di FF VII, essendo autore di Crisis Core: Final Fantasy VII, prequel del gioco uscito su PlayStation Portable. Il director si dichiara disposto ad espandere ancora l'universo narrativo del gioco, e lo farebbe solo ed esclusivamente tramite la realizzazione di un nuovo, ipotetico episodio.

"Sì, quello non era il gioco principale. Ora, se dovessero chiedermi di fare un Final Fantasy VII-2, allora sarebbe diverso", ha infatti dichiarato, riallacciandosi a quanto Square-Enix ha già fatto con Final Fantasy X e XIII.

Ricordiamo che Final Fantasy VII Remake è atteso su PlayStation 4. Le ultime dichiarazioni rilasciate da Nomura lascerebbero presagire ad imminenti novità nei riguardi del gioco.