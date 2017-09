Hajime Tabata parla di Final Fantasy XV Windows Edition e del mercato PC

In una recente intervista concessa a Gamespot durante il Pax West 2017, Hajime Tabata è tornato a discutere di, versione PC del JRPG in arrivo nel corso del 2018.

Come spiega il director nipponico, a livello tecnico, la Windows Edition del gioco si trova già in uno stato superiore rispetto alle controparti console.

"Con la Windows Edition, la piattaforma è già avanti rispetto a quanto abbiamo ottenuto su console. Anche a livello di ingegneria interna, abbiamo fatto dei passi avanti con il Luminous Engine. Quindi siamo ad un livello superiore, ma si tratta sempre di qualcosa su cui siamo costantemente al lavoro. Abbiamo implementato molte tecnologie migliorate per la simulazione della fisica così da renderla più naturale e realistica".

Con il titolo di Square-Enix in arrivo su PC, a Tabata è stato domandato se una maggiore attenzione da parte degli sviluppatori giapponesi nei confronti della piattaforma fosse qualcosa di plausibile, per il futuro. Questa la sua risposta: "Lo abbiamo visto con NieR: Automata, hanno pubblicato la versione PC praticamente in contemporanea con quella console. Abbiamo visto che hanno ottenuto una reazione massiccia da parte della userbase. Quindi, come trend, guardando avanti, pensiamo che sviluppatori e publisher si rivolgeranno con maggiore attenzione in futuro al PC, facendo sì che la piattaforma diventi parte integrante della strategia generale".