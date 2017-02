Hajime Tabata si esprime riguardo la versione PC di Final Fantasy XV

Parlando ai microfoni di Famitsu,ha rivelato che sarebbe contento di riuscire a portaresu PC, tuttavia non ci sono piani in merito e per il momento il gioco resterà disponibile in esclusiva console.

Queste le parole del produttore giapponese: "Mi piacerebbe portare Final Fantasy XV su PC, anche solo come prova tecnica. Vorrei mostrare agli utenti che Final Fantasy XV è in grado di girare su PC high-end e anche noi membri del team vorremmo vederlo in azione su questa piattaforma. Mi piacerebbe sviluppare su PC per dare vita a caratteristiche esclusive come l'editor di quest e magari per implementare il supporto alle mod."

Ribadiamo come Final Fantasy XV sia al momento un titolo disponibile solamente su PlayStation 4 e Xbox One, nonostante i vari rumor, Square-Enix non ha mai annunciato un porting del gioco per PC.