Hajime Tabata è soddisfatto delle vendite di Final Fantasy XV

Intervistato da ITMedia Online, Hajime Tabata disi è detto soddisfatto del successo commerciale, di pubblico e critica riscosso da, ultimo episodio della saga uscito il 29 novembre scorso su PlayStation 4 e Xbox One.

"La maggior parte delle vendite è avvenuta in Occidente ma ce lo aspettavamo, la base installata di console è maggiore in Europa e Nord America. In ogni caso i numeri in patria sono positivi, considerando lo stato attuale del mercato giapponese."

Final Fantasy XV ha venduto poco meno di 700.000 copie in Giappone mentre le unità distribuite in tutto il mondo ammontano a circa cinque milioni. Secondo Tabata, il lancio in contemporanea mondiale è stato molto apprezzato dai giocatori e la società è soddisfatta dei risultati ottenuti, i numeri inoltre possono crescere ulteriormente grazie al passaparola e all'arrivo di nuovi contenuti che potrebbero convincere tanti altri giocatori a entrare nel mondo di Final Fantasy 15.