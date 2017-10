Hajime Tabata torna a parlare del suo prossimo progetto videoludico

Hajime Tabata, director di, è tornato a parlare ai microfoni di Eurogamer.net del suo prossimo progetto videoludico che, come già sappiamo, arriverà non prima della prossima generazione di console.

Come dichiara il director nippnonico, il misterioso titolo non è ancora entrato in fase di sviluppo attivo, in quanto Square-Enix si trova al momento impegnata a condurre diversi studi tecnici preliminari, specialmente sul fronte del gioco online.

"Non è ancora in fase di pre-produzione! Abbiamo condotto molte investigazioni tecniche riguardo a come l'online funzionerà, spostandoci dalle macchine da gioco dedicate, al cloud processing. Gran parte delle fondamenta le abbiamo costruite con Final Fantasy XV quindi siamo in una buona posizione per avviarci nello sviluppo principale".

Difficile al momento dire quanto bisognerà aspettare per vedere il gioco in azione, dal momento che lo stesso Tabata afferma di non avere alcun indizio concreto circa l'uscita delle prossime console Sony e Microsoft.

"Non posso dire niente al riguardo! Si tratterebbe della mia personale intuizione: ho un'idea in mente, ma non pensiate che io ne abbia discusso con Sony e Microsoft e abbia questo tipo di informazione!".

In attesa di conoscere di più sul futuro di Tabata e Square-Enix, ricordiamo che Final Fantasy XV, oltre ad essere atteso su PC nella su Windows Edition, riceverà supporto e contenuti inediti anche durante il 2018.