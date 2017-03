Haku è il protagonista del nuovo trailer di Utawarerumono Mask of Deception

: Il personaggio principale diha una misteriosa amnesia e non ha idea di come si sia svegliato in un mondo popolato da strane creature con sembianze animali...

Tutto quello che sa, è che il suo nome, Haku, gliel’ha dato una bellissima ragazza di nome Kuon e che è bloccato con lei in un mondo bizzarro. In più, si ritrova nel bel mezzo di una Guerra tra Uzurusha ed il potente Impero di Yamato e deve combattere per difendere dei civili innocenti. Probabilmente non è il combattente più forte, ma è uno stratega molto brillante che deve usare l’astuzia per sconfiggere i suoi nemici.

Inoltre, Utawarerumono Mask of Deception offrirà due nuovi DLC con dei personaggi che potranno aiutare i giocatori in battaglia. Tamaki e Sasara saranno disponibili al lancio il 23 Maggio.

Sasara Samurai Costume - 2.99 €

Sasara Swimsuit Costume - 2.99 €

Tamaki Samurai Costume - 2.99 €

Tamaki Swimsuit Costume - 2.99 €

Costume Set - 8.99 €

Utawarerumono Mask of Deception e Utawarerumono Mask of Truth saranno disponibili su PS4 in versione fisica e digitale al prezzo di 49.99 € nel 2017 in Europa. Entrambi i titoli avranno l’audio originale in giapponese.