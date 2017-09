Half-Life 2: Episode 3 realizzato grazie ad una mod basata sulla trama originale

Per quanto continui ad esser richiesto a gran voce da numerosissimi videogiocatori,continua a non dare alcun cenno di voler realizzare il tanto desiderato

Ad accontentare i giocatori, gli sviluppatori di Blendo Games (Quadrilateral Cowboy, Thirty Flights of Loving) hanno realizzato "Tiger Team", una piccola mod che, basandosi sulla trama originale del gioco diffusa in rete dall'ex sceneggiatore capo di Valve, ha dato vita all'Episode 3. Non si tratta però di un contenuto di gioco molto longevo, in quanto sarete in grado di portare il tutto a termine entro pochi minuti. Ciononostante, potrebbe rappresentare una piccola consolazione per i fan della serie Valve. Se interessati, potete scaricare la mod seguendo questo collegamento.