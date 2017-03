Sul forum di ValveTime sono apparse due immagini diche mostrano una delle presunte location del gioco, ovvero la città di, proposta in una versione completamente innevata.

Secondo l'autore del leak, la mappa sarebbe stata strutturata per ospitare numerosi enigmi e combattimenti con un gran numero di nemici, mentre altre utenti di ValveTime fanno sapere che la città in questione non farebbe parte di Half-Life 2 Episodio 3, bensì di uno spin-off cancellato.

Difficile saperne di più, Valve infatti non si sbottona sul futuro della serie e ad oggi non sembrano esserci piani per pubblicare un nuovo gioco di Half-Life.