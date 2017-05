è una mod che promette di rendere il titolo Valve compatibile con la Realtà Virtuale. Un gruppo di modder ha deciso di lavorare sul progetto(fermo ormai da molti anni) con l'obiettivo di creare una vera e propria versione VR del gioco.

Il team sta lavorando per portare Half-Life 2 VR su Oculus Rift e HTC Vive, la mod sarà pubblicata gratuitamente e richiederà una copia di Half-Life 2 e Half-Life 2 Episodi 1 e 2 per funzionare. Il progetto è da poco approdato su Steam Greenlight, tuttavia questo non vuol dire che Half-Life 2 VR sia destinato necessariamente a vedere la luce dei riflettori, Valve potrebbe infatti bloccare lo sviluppo della mod, costringendo gli sviluppatori a interrompere i lavori.