Half-Life 3: Valve ha sviluppato vari prototipi del gioco, tra cui un RTS

Da ormai dieci anni si parla insistentemente dima come ben sappiamonon ha mai annunciato ufficialmente il gioco: nonostante questo però la società ha effettivamente lavorato sul progetto creando vari prototipi, come svelato in un podcast da Andrew Reiner, editor di Game Informer USA.

Reiner è entrato in contatto con uno sviluppatore anonimo che avrebbe confermato l'esistenza di vari prototipi del gioco: "Ci sono stati davvero tanti prototipi di Half-Life 3, la maggior parte creati da piccoli team di 4-5 persone, ma tutti sono stati abbandonati perchè, semplicemente, non funzionavano. All'interno di Valve ci sono state due scuole di pensiero, la prima idea era quella di realizzare un RTS anzichè uno sparatutto in prima persona, mentre nel secondo caso si parlava di un action adventure con attore in carne ed ossa, sullo stile di Night Trap ma ovviamente sfruttando la tecnologia attuale."

L'editor di Game Informer ha poi provato ad entrare in contatto con altri sviluppatori di Valve ma senza risultati, nessuno infatti ha voluto parlare di Half-Life 3 e confermare o rivelare dettagli sui prototipi sviluppati nel corso degli anni. Un rumor recente vorrebbe lo studio attualmente al lavoro su una riedizione VR di Half-Life ma anche in questo caso vi consigliamo di prendere la notizia con le dovute precauzioni.