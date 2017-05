Halo 3 Anniversary non sarà annunciato all'E3, 343 Industries smentisce i rumor

Sappiamo chenon sarà annunciato all'E3, tuttavia 343 Industries sarà presente alla fiera con una piccola sorpresa, come dichiarato alla fine della scorsa settimana. In tanti hanno subito pensato a un possibile annunciato dima il community manager del franchise ha categoricamente smentito questa ipotesi

Il post pubblicato da Brian Jarrard su Reddit non sembra lasciare spazio a molti dubbi: "No davvero, smettetela, la sorpresa di cui abbiamo parlato non è Halo 3 Anniversary.", una dichiarazione che non lascia intravedere possibili spiragli in merito.

Nell'anno che celebra il decimo anniversario del gioco e con Xbox Scorpio in arrivo, una possibile edizione Anniversary di Halo 3 sarebbe certamente stata apprezzata dalla community ma sembra che i piani di 343 Industries non vadano in questa direzione.