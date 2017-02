Halo 5: Guardians e Forza Motorsport 5 in arrivo su Steam? [Rumor]

Come riporta SteamDB, portale che tiene traccia dei cambiamenti che avvengono all'interno del database di Steam, sono stati avvistati dei riferimenti adlegati alla piattaforma digitale di Valve.

Quanto scoperto, sta a suggerire che i due titoli potrebbero prima o poi fare il loro esordio su PC, e addirittura arrivare anche su Steam. Alcuni titoli Xbox, come Dead Rising 4 e Quantum Break, sono già stati pubblicati in passato sulla piattaforma di Valve, ma sarebbe questo il primo caso per dei giochi sviluppati da team interni di Microsoft. Da sottolineare, però, che tempo fa anche il nome di Halo 3 comparve nei database di Steam, e sappiamo bene che il titolo rimane tutt'oggi un'esclusiva Xbox 360.

Naturalmente, nulla di tutto ciò è confermato ufficialmente. Rimaniamo quindi in attesa di eventuali conferme o smentite dalle parti ufficiali.