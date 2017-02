Halo 5 Guardians: arrivano oggi gli Elmetti Classici

A più di un anno dal lancio, il supporto diadcontinua ad essere forte e costante: nella giornata di oggi arriva, infatti, il nuovo Req Pack contenente gli Elmetti Classici. Come intuibile, questo nuovo DLC include diversi elmi apparsi nei capitoli precedenti dello storico sparatutto in prima persona.

Il bundle include in totale 9 Elmetti Classici, acquistabili esclusivamente in blocco al prezzo di 9,99 euro, o tramite 150.000 RP. Di seguito, vi proponiamo l'intera lista degli elmetti con relativi livelli di rarità: Mark V Delta (Leggendario); Military Police (Ultra Raro); Recon Gen 1 (Ultra Raro); EVA Gen 1 (Ultra Raro); Security Gen 1 (Raro); Operator Gen 1 (Raro); EOD (Raro); CQB (Raro); Pilot (Raro).

Halo 5: Guardians è disponibile ora per Xbox One. In calce, trovate un'immagine ritraente i 9 Elmetti Classici introdotti da 343 Industries.