ha voluto chiarire chesupporterà l'HDR su, sebbene in modo limitato. Implementare l'HDR si è rivelato impegnativo a causa del motore di gioco non particolarmente recente, aggiungere la piena compatibilità con questa tecnologia avrebbe richiesto un massiccio lavoro di riscrittura dell'Engine.

In ogni caso, O'Connor fa sapere che Halo 5 Guardians su Xbox One X sarà "spettacolare" grazie agli assets parzialmente ridisegnati, alle texture migliorate e alla risoluzione 4K. Il responsabile di 343 Industries non ha rivelato ulteriori dettagli in merito ma ha confermato che per quanto riguarda i futuri giochi della saga non ci saranno problemi di sorta riguardo il pino supporto per l'HDR.