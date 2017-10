Halo 6: 343 Industries conferma la presenza dello split screen

In occasione di un livestream, Bonnie Ross di 343 Industries ha fatto qualche cenno su Halo 6 , confermando che il gioco supporterà lo split screen per il multiplayer locale. I feedback e i suggerimenti dei giocatori, del resto, verranno presi in seria considerazione durante lo sviluppo del titolo.

"Vogliamo dare al team di sviluppo tutto il tempo necessario per realizzare una grande esperienza FPS. Quindi per un pò di tempo non sentirete molte notizie sul gioco da parte nostra. Dal momento che ascoltiamo con attenzione le richieste dei fan, però, possiamo già confermare che Halo 6 supporterà lo split screen." dichiara Bonnie Ross di 343 Industries.

Un notizia che renderà felici gli amanti del multiplayer in locale, nonché i fan vecchia data di Halo che hanno giocato molte partite in split screen in compagnia dei propri amici. Ricordiamo che al momento Halo 6 è sprovvisto di una finestra di lancio indicativa.

