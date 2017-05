Halo 6 non sarà presente alla Gamescom, nessuna beta in arrivo nel 2017

non sarà annunciato all', come rivelato dala scorsa settimana, ma quante possibilità ci sono di vedere il gioco alla Gamescom? Praticamente nessuna, secondo le parole del Community Manager Brian Jarrad.

Rispondendo a una domanda su Reddit, Jarrad ha confermato che non è prevista alcuna presentazione del gioco alla Gamescom, inoltre non ci sono possibilità riguardo al lancio di una beta del gioco nel 2017. Sembra che 343 Industries sia quindi al lavoro sul nuovo gioco di Halo, sebbene non sia ancora arrivato il momento di mostrarlo pubblicamente.

Lo studio ha confermato che sarà presente all'E3 di Los Angeles e che in questa occasione rivelerà una sorpresa, non si tratterà però di Halo 3 Anniversary Edition...