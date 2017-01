Halo 6 potrebbe essere uno dei giochi di lancio di Xbox Scorpio? [Aggiornata]

Il sito TweakTown si è lanciato in una serie di speculazioni relative ad, che potrebbe uscire al lancio di Xbox Scorpio, sebbene Microsoft non abbia ancora annunciato un nuovo episodio della saga. Al momentosta lavorando su, in uscita a febbraio, mentre non ci sono notizie su altri titoli del franchise. [Aggiornata]

Recentemente, Matt McCloskey ha lasciato 343 Industries per andare a lavorare come presidente del ramo commerciale di Twitch. McCloskey ha "guidato il team che ha portato gli incassi della serie Halo da 3 a 10 miliardi", come riportato nel suo curriculum LinkedIn. Un membro fondamentale per la società, il suo abbandono potrebbe essere legato ad Halo 6?

Difficile dirlo, ma TweakTown ipotizza due possibili scenari, il primo vedo lo sviluppo del gioco ancora nelle fasi iniziali mentre il secondo vorrebbe il progetto praticamente concluso. Solamente in uno di questi due casi, un responsabile del franchise avrebbe potuto dare le dimissioni senza compromettere il lavoro dello studio e bruciare investimenti milionari. Si tratta però, come ribadito, di una semplice ipotesi non supportata da fatti concreti, con ogni probabilità Halo non accompagnerà il lancio di Scorpio sul mercato. Non è escluso che all'E3 2017 Microsoft possa annunciare un nuovo gioco della serie ma il lancio a fine anno appare decisamente improbabile.



Aggiornamento ore 12:02 - SegmentNext smentisce la teoria di TweakTown, definendola fantasiosa e poco coerente. Matt McCloskey si occupava infatti del lato business e commerciale ma non ha mai avuto alcuna influenza nello sviluppo del franchise. Il suo abbandono quindi non dovrebbe avere ripercussioni di alcun tipo sullo sviluppo di Halo 6. Il titolo al momento non è stato confermato da Microsoft, novità in merito potrebbero arrivare all'E3 ma in ogni caso l'addio di McCloskey a 343 Industries non avrà alcun effetto sulla lavorazione del progetto.