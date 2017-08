Halo Combat Evolved: disponibile la mod SPV3 dopo 14 anni di sviluppo

Dopo essere stata in sviluppo per ben 14 anni, la versione definitiva della modè stata infine resa disponibile per il download. Grazie a questa,, primo capitolo della fortunata serie sparatutto, può arricchirsi di tutta una serie di novità e vivere così una sorta di seconda giovinezza.

Fra le aggiunte più importanti introdotte dalla mod SPV3, troviamo nuove armi, nemici, missioni, veicoli tratti dall'intero universo di gioco di Halo, e composizioni musicali. Buona parte degli asset riutilizzati, invece, hanno ricevuto un reskin grazie al quale appariranno qualitativamente più vicini a ciò che vediamo negli Halo più moderni. Infine, alcune animazioni sono state corrette per risultare più fluide, con il gioco che riesce tranquillamente a girare a 1080p e 60FPS.

Chiunque sia interessato e possegga una copia della versione PC di Halo: Combat Evolved, può seguire questo link per scaricare la mod. Rispettivamente in cima e in calce all'articolo, trovate un trailer e una serie di immagini che ci mostrano il lavoro svolto dagli autori di SPV3.