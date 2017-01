Halo: in futuro potrebbe arrivare un capitolo dedicato a un pubblico più giovane

Anche seè stato cancellato,non esclude che uno dei prossimi capitoli della saga possa essere sviluppato in quella direzione, rivolgendosi a una fascia di pubblico più giovane rispetto al target abituale.

"Chi lo sa, con tutti i feedback positivi che stanno venendo alla luce in questi giorni (ndr. si riferisce a come il pubblico ha accolto il prototipo di Halo Mega Bloks), in futuro potremmo vedere un gioco della serie Halo sviluppato in quella direzione", ha dichiarato il community manager di 343 Industries nell'ultimo aggiornamento pubblicato su Halo Waypoint. Cosa ne pensate di queste affermazioni? Vi piacerebbe uno spin-off di Halo sulla falsariga di Halo Mega Bloks?