Halo: The Master Chief Collection riceverà il supporto a Xbox One X nel 2018

A quanto pare,hanno cambiato idea, e pubblicheranno una patch perper abilitare il supporto a, la nuova e potente console della casa di Redmond.

Inizialmente, la collection contenente le versioni tirate a lucido di Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, e Halo 4 non era stata inserita nella lista dei titoli che avrebbero beneficiato di upgrade grafici sulla nuova console. Durante un evento live dedicato alla community di Halo, tuttavia, è stato annunciato che una patch in grado di abilitare il supporto al 4K e di apportare altre migliorie grafiche arriverà in un giorno non ancora specificato della primavera 2018. Non finisce qui, perché l'update comprenderà anche tutta una serie di fix che andranno a risolvere i problemi storici della collection, mai risolti negli anni scorsi. L'ultima patch, infatti, è stata pubblicata ben due anni fa, e non risolveva tutte le criticità del titolo.

La natura dei miglioramenti, al momento, è ignota, ma 343 Industries ha promesso che in futuro verrà avviato un "public flighting program" durante il quale i giocatori potranno testare i cambiamenti prima della pubblicazione definitiva.

Siete felici di questo annuncio? Vi ricordiamo, infine, che Xbox One X è attesa sugli scaffali di tutto il mondo per il 7 novembre 2017.