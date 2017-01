Halo Mega Bloks: un video mostra il prototipo del gioco cancellato

Andrew Borman di PtoPOnline ha pubblicato un video del prototipo di, titolo in fase di sviluppo per Xbox 360. I lavori sembrano essere durati pochi mesi a cavallo tra il 2011 e il 2012, fino a quandonon ha deciso di staccare la spina al progetto.

Halo Mega Bloks (nome in codice Hagger) era sviluppato da nSpace, il gioco era ovviamente basato sul mondo delle omonime costruzioni rivali di LEGO: Borman svela la presenza di una modalità single player e del pieno supporto per la co-op, con personaggi e veicoli personalizzabili. Purtroppo le informazioni sul gioco terminano qui, sembra infatti che lo sviluppo del mai annunciato Halo Mega Bloks sia stato interrotto quando Microsoft ha deciso di non supportare più Xbox 360 per concentrarsi sul lancio di Xbox One. Cosa ne pensate di questo coloratissimo spin-off di Halo?