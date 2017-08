Halo: Microsoft conferma l'esistenza di un progetto per la Mixed Reality

ha oggi comunicato quali saranno i primi contenuti ad arrivare sulla. Fra le altre cose, il colosso di Redmond ha confermato l'esistenza di un progetto dedicato adin Realtà Mista curato dagli sviluppatori di

La software house "porterà delle esperienze future di Halo in Realtà Mista", ha confermato Alex Kipman di Microsoft. "Sarà davvero divertente lavorare con loro", ha quindi aggiunto.

A causa dell'esiguità delle informazioni, non sappiamo se sia in arrivo una rivisitazione in Realtà Mista di Halo 5 o di altri capitoli passati della serie, o se sia in cantiere un progetto tutto nuovo dedicato alla Windows Mixed Reality. Tuttavia, è chiaro come 343 Industries abbia in serbo un annuncio da fare: vi consigliamo di rimanere sulle nostre pagine per non perdervi i futuri aggiornamenti.