ha annunciato, nuova esperienza in Realtà Mista ambientata nell'universo di. Si tratta di una breve esperienza di stampo arcade che vedrà il giocatore impegnato in una fase di allenamento contro i Covenant.

Halo Recruit sarà disponibile dal 17 ottobre, scaricabile gratuitamente dal Microsoft Store e compatibile con i più recenti visori Mixed Reality per PC di Acer, Lenovo, Dell, Samsung e HP. La casa di Redmond sottolinea come non si tratti di un gioco completo ma di una tech demo creata per dimostrare le potenzialità di questa tecnologia in campo ludico.