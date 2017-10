Halo The Master Chief Collection: il director parla dei problemi al multiplayer

Il director di, è intervenuto sul subreddit di Halo e ha parlato in maniera estensiva delle problematiche che affliggono il multiplayer del titolo fin dal suo lancio avvenuto nel novembre del 2014.

Come saprete, pochi giorni fa 343 Industries ha annunciato che la collection riceverà il supporto a Xbox One X entro la primavera del 2018, e che verranno persino sistemati gli storici problemi legati al comparto multigiocatore.

Una promessa senz'altro importante. A tal proposito, O'Connor ha scritto che impiegarono "una tonnellata di risorse" in questo ambizioso progetto, e che i test interni non misero in luce i problemi al matchmaking che poi si presentarono al lancio, quando il titolo venne acquistato da milioni di giocatori.

"I fix e gli aggiornamenti che applicammo erano molto delicati e finimmo col creare una situazione precaria dove non c'era più modo di aggiustare qualcos'altro senza rompere delle cose o peggiorare ulteriormente la situazione. Non eravamo per niente felici". Per questo motivo il team prese la difficile decisione di interrompere la pubblicazione di aggiornamenti, anche se c'erano ancora molti giocatori impossibilitati a giocare. L'ultima patch, infatti, risale a due anni fa.

Halo: The Master Chief Collection era "essenzialmente sei engine molto differenti incollati assieme e collegati con nuovi sistemi altamente complessi e delicati".

Grazie ad "una serie di cambiamenti all'architettura di Xbox, molti dei quali legati ad Xbox One X", il team ha scoperto di poter finalmente integrare nel titolo tutte quelle modifiche che non furono in grado di inserire precedentemente. Per questo motivo, oltre a migliorare il comparto grafico di Halo: The Master Chief Collection con il supporto al 4K, sono finalmente in grado di riportare il multiplayer di quei giochi agli antichi splendori. 343 Industries, inoltre, ha promesso che in futuro verrà avviato un "public flighting program" durante il quale i giocatori potranno testare i cambiamenti prima della pubblicazione definitiva.

Vi ricordiamo, infine, che Xbox One X è attesa sugli scaffali di tutto il mondo per il 7 novembre 2017.