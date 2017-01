Halo Wars 2: il 17 febbraio si terrà una diretta per festeggiare il lancio

Il lancio diè ormai prossimo e per celebrare l'occasionehanno organizzato una diretta speciale che si terrà a partire dall'1:00 di notte 17 febbraio (orario italiano) su Beam, Twitch, Facebook e YouTube.

Lo spin-off strategico uscirà su PC e Xbox One il 21 febbraio, ma sarà disponibile già dal 17 per gli utenti in possesso della Ultimate Edition. Ricordiamo che Halo Wars 2 rientrerà nel programma Xbox Play Anywhere, potrete dunque giocare su entrambe le piattaforme acquistandolo solo una volta. Recentemente il gioco è entrato in fase gold e 343 Industries ha condiviso i requisiti di sistema minimi e consigliati della versione PC.