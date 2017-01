Halo Wars 2: 343 Industries parla delle microtransazioni

Clay Jensen diha parlato nel corso di una recente intervista delle microtransazioni di, titolo in uscita il prossimo 21 febbraio su Xbox One e Windows 10.

Queste le parole di Jensen: "Ci siamo preoccupati di salvaguardare l'utente. L'utilizzo delle microtransazioni deve essere chiaro e ben motivato. Nella modalità Blitz di Halo Wars 2, guadagnerete delle carte e potrete ampliare la collazione acquistandone di nuove, ma è bene chiarire che questi contenuti potranno anche essere sbloccati semplicemente giocando. Completando le sfide settimanali riceverete dei bonus e non avrete bisogno di sborsare un singolo centesimo. Come in tanti altri titoli, acquistare pacchetti di carte con denaro reale è solamente un modo per accelerare i tempi, ma potrete ottenere tutto anche giocando."

Halo Wars 2 è entrato in fase Gold e vedrà la luce il 21 febbraio 2017 sulle piattaforme Microsoft.