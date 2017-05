Halo Wars 2: arriva il supporto all'HDR con il prossimo aggiornamento

ha da poco pubblicato le patch notes del prossimo aggiornamento di: oltre alle solite correzioni di bug e ai ribilanciamenti di gioco, la software house introdurrà anche il supporto all'HDR.

La feature è sfruttabile se in possesso di un hardware compatibile con la tecnologia HDR 10. Per il changelog completo, vi rimandiamo a questo collegamento; la patch dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Halo Wars 2 è disponibile per PC e Xbox One. Nelle scorse settimane, è stato confermato il rinvio della data di lancio del DLC Colony, mentre negli ultimi giorni si è vociferato di un possibile approdo su Steam dell'RTS co-sviluppato da 343 Industries e The Creative Assembly.